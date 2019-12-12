В Киеве задержали молодых шутников, катавшихся на "полицейском" авто: фото и видео

В Киеве блогеры устроили развлечение, катаясь по городу на автомобиле Mustang, разрисованном под полицейскую машину.

Об этом говорится в сюжете журналистского проекта "ДжеДАИ".

Парни в форме копов и со спецжетонами останавливали водителей, нарушивших правила дорожного движения. Одного из водителей даже решили оштрафовать. Номера на машине - луганские. В итоге фейковых полицейских задержали настоящие. Один из задержанных заявил, что является актером.

Задержали шутников возле торгового центра "Дрим таун". Одного из парней, оператора, снимавшего все на видео, как оказалось, давно разыскивает военкомат. Возможно он уже сегодня поедет в армию. На водителя составили два админпротокола.

Фото авто и видео задержания парней опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Наталья Волосова.

Как сообщал "Апостроф", в октябре в Киеве молодой водитель с блогершей попали на элитном авто в серьезное ДТП.