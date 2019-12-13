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В Киеве поймали банду мошенников, "работавших" с пенсионерами: фото и видео

пятница, 13 декабря 2019, 14:25
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В Киеве задержали мошенников, которые обманывали пенсионеров, звонили киевлянам и предлагали им помощь в "лечении" их близких, которые якобы попали в дорожное происшествие с тяжелыми травматическими последствиями.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Злоумышленники выбирали одиноких пенсионеров, звонили и рассказывали им о том, что их сын или дочь якобы попали в дорожное происшествие с тяжелыми последствиями для здоровья, а потому немедленно нужны деньги для неотложного "лечения". При этом подельники действовали настолько быстро, что жертвы не успевали даже проверить эту информацию и отдавали свои сбережения.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

По такой схеме подельники действовали в течение двух лет и успели обмануть девять жителей столицы.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

"Мы прекратили деятельность мошенников после попытки завладеть 26000 долларов США, которые житель Соломенского района столицы успел передать курьеру - одному из участников преступной группы. Мужчину вместе с вещественными доказательствами задержали в момент, когда он садился в такси. В дальнейшем суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 500 000 гривен, и сейчас он находится в изоляторе временного содержания", - рассказал оперуполномоченный управления уголовного розыска полиции Киева Юрий Найдюк.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

Впоследствии правоохранители установили личности других фигурантов и задержали их. В состав группы, которую возглавили 50-летний отец и 23-летний сын, входили еще два человека, 33 и 34 лет, и 29-летняя женщина, которая выполняла роль "оператора". Все они - жители Запорожья, и передвигались на машине, которая принадлежала сыну организатора группы.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

По месту жительства сообщников полицейские провели санкционированные обыски и изъяли деньги, документы, сим-карты и банковские карточки, которые приобщили к материалам уголовного производства, начатого по ч. 2, ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

"Задержанным объявлено о подозрении и двум фигурантам избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога: организатору, ранее судимому за нанесение тяжких телесных повреждений, в размере 630 000 гривен, его сообщнику - в размере 288 000 гривен. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавил правоохранитель.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве группа мошенников нажилась на чужой беде : они выманили деньги у пожилой женщины, которая заняла необходимую сумму на лечение своего мужа.

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