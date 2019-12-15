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Под Киевом двое мужчин погибли страшной смертью на воде: фото

воскресенье, 15 декабря 2019, 09:28
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В субботу, 14 декабря, водолазы пожарно-спасательного отряда города Вышгород (Киевская область) извлекли из водоема тела двух мужчин, которые провалились под лед.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Сообщение о происшествии поступило в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района от сотрудников Национальной полиции. Полицейским была необходима помощь в поиске двух мужчин, которые провалились под лед озера в селе Хотяновка.

"После прибытия были проведены поисковые работы и извлечены тела 2-х мужчин на берег. На месте происшествия работали 5 человек личного состава", - сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщал "Апостроф", на днях киевские правоохранители наткнулись на жуткую находку в одной из квартир жилого дома.

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