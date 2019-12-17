Под Киевом произошло опасное ДТП с переворотом: опубликованы фото

Вечером в понедельник, 16 декабря, на Столичном шоссе под Киевом внедорожник Toyota протаранил легковушку Cherry, которая влетела в еще один автомобиль.
Об этом сообщается на Facebook-странице "Стражи еспресо".
Внедорожник двигался в направлении Конча-Заспы и врезался в заднюю часть Cherry, которая стояла в левой полосе для поворота налево. От удара второе авто вылетело на встречную полосу, где протаранило двигавшийся навстречу Renault.
В результате, Renault перевернулся на бок, а Cherry выбросило на тротуар. Очевидцы помогли выбраться семейной паре из опрокинутого автомобиля. К счастью, никто из участников ДТП не получил серьезных травм. Водитель и пассажир Chery, как и водитель с пассажиром Renault, были пристегнуты ремнями безопасности. Причины ДТП выясняют правоохранители.
Как ранее сообщал "Апостроф", полиция разыскивает водителя автомобиля Mercedes С-220, который на нерегулируемом перекрестке в городе Боярка (Киевская область) совершил смертельный наезд на пешехода.