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Была почти голой: всплыли новые детали и кадры с места загадочной гибели девушки в Киеве

четверг, 19 декабря 2019, 12:52
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Фото: Информатор

Девушку, тело которой нашли утром 19 декабря на Совских озерах вблизи улицы Колосковая, могли убить.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор" и сообщение пользователя Влада Антонова на странице в Facebook.

Влад Антонов утверждает, что девушку, тело которой нашли прохожие возле машины Honda, убили.

Тем временем правоохранители утверждают, что говорить об умышленном убийстве до того, как будет проведена судебно-медицинская экспертиза, рано. Следов насильственной смерти на теле погибшей в настоящее время не обнаружили. Полицейские говорят, что девушка могла умереть от переохлаждения, ведь лежала на земле почти голая. Ее верхнюю одежду нашли на двери легковушки.

У умершей на месте все личные вещи. Не хватает только мобильного телефона. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили в салоне Honda стаканы со спиртным. Употребляла ли девушка перед смертью алкоголь и кто был с ней во время распития спиртного, сейчас устанавливает следствие. Также правоохранители обратили внимание, что у автомобиля поврежден бампер. Возможно, раньше девушка стала участницей ДТП. Кто она - пассажирка или владелица машины - пока тоже неизвестно.

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Как сообщал "Апостроф" раньше, рядом с Кольцевой дорогой в Киеве обнаружили тело водителя такси.

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