Под Киевом на крыше дома заметили необычную "гостью": фото

Под Киевом на крышу дома забрела настоящая лиса.
Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Kyiv Animal Rescue Group.
"Спасатели прибыли на место и обнаружили, что лиса бегает как по этажу, так и по краю стен, рискуя в любую секунду упасть вниз", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы снять лису с крыши, спасателям пришлось отогнать ее от края. Это удалось сделать с третьего раза: лиса прекратила балансировать на стене и зашла вглубь здания, где была накрыта сачком.
В конце концов лису удалось поймать. На данный момент она находится на карантине в приюте.
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