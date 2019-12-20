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Под Киевом на крыше дома заметили необычную "гостью": фото

пятница, 20 декабря 2019, 00:10
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Под Киевом на крышу дома забрела настоящая лиса.

Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Kyiv Animal Rescue Group.

"Спасатели прибыли на место и обнаружили, что лиса бегает как по этажу, так и по краю стен, рискуя в любую секунду упасть вниз", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы снять лису с крыши, спасателям пришлось отогнать ее от края. Это удалось сделать с третьего раза: лиса прекратила балансировать на стене и зашла вглубь здания, где была накрыта сачком.

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В конце концов лису удалось поймать. На данный момент она находится на карантине в приюте.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове обезьяна ворвалась в супермаркет и устроила переполох.

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