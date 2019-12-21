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В Киеве труба пронзила кабину грузовика: опубликованы фото и видео серьезного ДТП

суббота, 21 декабря 2019, 16:34
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21 декабря в Киеве на Столичном шоссе вблизи заезда на Южный мост произошла страшная автокатастрофа.

Об этом информируют в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

Грузовик двигался в сторону метро Выдубичи. Водитель не справился с управлением и машина перевернулась. Грузовик лег на бок, а в капот машине вонзилась металлическая труба.

Водителя заблокировало в салоне авто. В каком он сейчас состоянии - неизвестно. Сейчас на место ДТП спешат полиция, спасатели и медики.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 16 декабря в Бахмацком районе Черниговской области на 128 км автодороги Копти-Глухов-Бачевск столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский автобус, в результате чего погибли три человека и еще 15 получили травмы.

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