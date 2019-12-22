В Киеве ограничат движение транспорта: где не проехать, карты

В воскресенье, 22 декабря, в Киеве перекроют несколько улиц, а общественный транспорт поменяет маршрут.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

Так, на проспекте Любомира Гузара (ранее Космонавта Комарова) на Отрадном перекроют движение с 9:00 по 17:00. А на проспекте возле улицы Василенко будут монтировать третью часть пешеходного моста. Это последний участок прогона.

Объехать участок можно будет по маршруту: ул. Гузара - ул. Гарматная - б-р Гавела - ул. Героев Севастополя - просп. Гузара.

Также будут изменены маршруты автобусов №№ 69, 155. Движение общественного транспорта будет организовано:

автобус №69 – в направлении улицы Литвиненко-Вольгемут от станции метро "Дворец Спорта" до улицы Борщаговской по собственному маршруту, далее – улица Гарматная – бульвар Вацлава Гавела – улица Героев Севастополя – проспект Любомира Гузара, далее по своему маршруту;

автобус в режиме маршрутного такси №155 – в направлении ул. Леся Курбаса от станции метро "Почайна" до улицы Борщаговской по собственному маршруту, далее улица Гарматная – бульвар Вацлава Гавела – улица Героев Севастополя – проспект Любомира Гузара, дальше по собственному маршруту.

Кроме того, 22 декабря с 13:30 по 16:00 запретят движение транспорта на улице Владимирской в связи с проведением Borjomi New Year Parade. Движение будет перекрыто от пересечения с бульваром Тараса Шевченко к дому №19 на улице Владимирской.

Также во время монтажа/демонтажа праздничной платформы и специального ограждения парада запретят парковку:

22 декабря с 00:00 по 15:00 на ул. Владимирской со стороны парка Тараса Шевченко напротив красного корпуса Национального университета Украины имени Тараса Шевченко и на ул. Владимирской возле домов №19 и №21/20.

С 07:00 21 декабря по 23:30 22 декабря - на ул. Владимирской (от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до пересечения с ул. Софиевской), вдоль четной стороны бульвара Тараса Шевченко (от пересечения с ул. Терещенковской до пересечения с ул. Владимирской).

Как сообщал "Апостроф", в центре столицы очевидцы заметили целый ряд автомобилей, которые водители припарковали не по правилам.