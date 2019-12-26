Пуля попала в голову: в Киеве обстреляли женщину у пункта обмена валют, видео

В четверг, 26 декабря, в Киеве неизвестные напали на пункт обмена валют, в результате чего была ранена женщина.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

"На рынке "Виноградарь" неизвестные подъехали на автомобиле, из которого осуществили выстрел в сторону женщины (около 60 лет), которая в этот момент находилась возле пункта обмена валют", - говорится в сообщении.

Известно, что пуля попала женщине в голову. Преступники стреляли из пистолета резиновыми пулями.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что сейчас медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь. К счастью, женщина осталась жива.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 23 декабря, в Киеве неизвестный расстрелял автомобиль, целясь в водителя. Водитель Toyota сейчас находится в больнице в очень тяжелом состоянии. Однако по другой информации - его убили.