В центре Киева молодежь устроила пробежку голышом: опубликовано видео

В Киеве молодые люди решили устроить пробежку, но не простую, а без одежды.

Видео инцидента выложили в сети.

Так, парни организовали забег в центре столицы. Они были полностью голыми, и пробежали на глазах у изумленных свидетелей.

Четверо ребят очень быстро промчались по Крещатику, прикрывая интимные места, но оголив пятую точку. За ними следом бежал и "оператор", который снимал происходящее. Однако он был одет по погоде.

Как раньше сообщал "Апостроф", в городе Красноярске (Российская Федерация) очевидцы заметили женщину, которая бежала по улице голой, бросив своего ребенка-младенца в гастрономе.

А ранее в оккупированном российскими боевиками Донецке пара устроила "брачные игрища" в фонтане.