Под Киевом по пути в аэропорт пропала молодая пара иностранцев: опубликованы фото

Сотрудники полиции Киева разыскивают двух граждан Казахстана, которые исчезли на пути в аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В Подольское управление полиции от женщины поступило сообщение об исчезновении ее знакомого с девушкой. Заявительница добавила, что они должны были вылететь из аэропорта "Борисполь" домой в Казахстан, но на самолет не сели и на телефонные звонки не отвечают.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что граждане Казахстана Денис Булгаков, 10.06.1984 года рождения, и Ксения Шокарева, 02.06.1996 года рождения, выселились из гостиницы в Подольском районе столицы и на такси выехали в направлении аэропорта "Борисполь".

Установив личность таксиста, полицейские опросили его и узнали, что пассажиры вышли на остановке общественного транспорта в поселке Гора Бориспольского района. Работники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления любой информации с призрака возможного места нахождения без вести пропавших.

Девушка: на вид 23-25 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, лицо овальное, карие глаза, волосы длинные темного цвета. Была одета в черную куртку и джинсы синего цвета, при себе имела рюкзак бежевого цвета.

Мужчина: на вид 35-37 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, карие глаза, короткие черные волосы, был одет в черную куртку, синие джинсы, при себе имел два больших чемодана желтого и синего цвета.

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