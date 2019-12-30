"Работают" в ресторанах: в сети показали фото наглых воров в Киеве

Двое воров, которые среди белого дня похитили кошелек в ресторанчике на столичном Подоле, попали в объектив камер наблюдения.

Фото и видео наглых воров опубликовано на канале "ДТП. Киев" в YouTube.

В комментарии к видео посетителей киевских ресторанов просят проявлять бдительность и не оставлять свои вещи без присмотра. На снятых кадрах видно, что на действия воров никто не обращает внимание, они "работают" быстро - достают бумажник и второпях уходят.





"Если вы узнали этих "людей" звоните 102", - обращаются к пользователям сети авторы публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее киевлян предупредили о группах вооруженных ножами воров, которые занимаются кражами у пассажиров столичного метрополитена.