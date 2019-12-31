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В Киеве появился яркий мурал к Новому году: впечатляющее фото

вторник, 31 декабря 2019, 14:59
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Накануне Нового года на набережной Днепра в Киеве появился новый мурал, на котором изображена белая крыса — символ 2020 года.

Фото своей новой работы опубликовал на странице в Facebook автор рисунка — киевский художник Виталий Гидеван.

Вживую мурал можно увидеть, если пройтись от станции метро "Днепр" в сторону моста Патона. На рисунке крыса придерживает лапкой балончик с краской. Как оказалось, не случайно.

"Символ 2020 года — крыса. В ее лапах целый мир с настоящей сказочной зимой", — написал Гидеван в комментарии к фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее директор Одесского зоопарка Игорь Беляков снялся в очередном поздравительном клипе. На этот раз он в костюме крысы прощается с символами прошлых лет.

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