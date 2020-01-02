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В Киеве водитель устроил дрифт на дороге и влетел в столб: фото

четверг, 02 января 2020, 16:31
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В новогоднюю ночь водитель Nissan Juke устроил дрифт на улице Степана Бандеры и врезался в фонарный столб.

Об этом сообщает "Артиль-паблик".

После случившегося - водитель хотел сбежать и провоцировал драку с очевидцами.

Когда полиция приехала, драчун сидел на асфальте. У него были явные признаки алкогольного опьянения и он вообще не понимал где он находится и почему.

От прохождения теста на алкоголь в крови - водитель отказался.

И, что примечательно, ранее 33-х летний "дрифтер" уже был лишен права на управление автомобилем, так как это не первый опыт езды в нетрезвом состоянии.

Как сообщал "Апостроф", 31 декабря под Полтавой произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого двое человек погибли, четверо получили травмы.

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