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В Киеве на ходу загорелся автобус с пассажирами: первые подробности и видео с места ЧП

воскресенье, 05 января 2020, 17:38
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В воскресенье, 5 января, на проспекте Победы в Киеве в автобусе, в котором находились пассажиры, произошел пожар.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Автобус загорелся неподалеку от станции метро "Святошин". На видеозаписи с места происшествия можно увидеть, как автобус стоит на остановке, а из его салона идет дым.

По предварительной информации, пострадавших в инциденте нет, пассажиры были эвакуированы. Пожар был потушен до прибытия спасателей ГСЧС.

В комментариях один из пользователей написал, что возгорание произошло в моторном отсеке, а два огнетушителя, которые были в автобусе, оказались в нерабочем состоянии.

Как ранее сообщал "Апостроф", в конце ноября 2019 года ровенские спасатели на трассе "Киев-Чоп" ликвидировали возгорание в пассажирском автобусе международного сообщения "Харьков-Познань".

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