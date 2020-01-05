В Киеве на ходу загорелся автобус с пассажирами: первые подробности и видео с места ЧП

В воскресенье, 5 января, на проспекте Победы в Киеве в автобусе, в котором находились пассажиры, произошел пожар.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Автобус загорелся неподалеку от станции метро "Святошин". На видеозаписи с места происшествия можно увидеть, как автобус стоит на остановке, а из его салона идет дым.

По предварительной информации, пострадавших в инциденте нет, пассажиры были эвакуированы. Пожар был потушен до прибытия спасателей ГСЧС.

В комментариях один из пользователей написал, что возгорание произошло в моторном отсеке, а два огнетушителя, которые были в автобусе, оказались в нерабочем состоянии.

Как ранее сообщал "Апостроф", в конце ноября 2019 года ровенские спасатели на трассе "Киев-Чоп" ликвидировали возгорание в пассажирском автобусе международного сообщения "Харьков-Познань".