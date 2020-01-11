RU  UA  EN

суббота, 11 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

11 января

14:24
В МАУ рассказали о проблемах с опознанием тел жертв катастрофы в Иране
14:22
Российский актер Ефремов спел песню про нацгвардяшку Путина: опубликовано видео
14:16
Участница шоу Х-фактор 10 стала мамой: известны пол и имя ребенка
13:57
Звезду "Джокера" Хоакина Феникса задержали в Вашингтоне - что произошло
13:47
МАУ опровергло заявление Ирана и описало последние минуты рейса
13:39
Катастрофа в Иране: директор МАУ пояснил, почему самолет совершил роковой рейс
13:25
Под Киевом на горячем поймали банду опытных воров: фото и видео
12:55
Надя и две гадюки: сети впечатлило фото Савченко с одиозными экс-соратницами Януковича
12:48
Ломаченко отличился новым заявлением, назвав россиян братьями: видео
12:48
Боевики ДНР-ЛНР понесли большие потери в январе
12:13
Под Ровно после лобового ДТП четыре машины превратились в груду металла: фото
11:50
Ахтем Сеитаблаев показал старшую красавицу-дочь в день ее рождения
Все новости

Под Киевом на горячем поймали банду опытных воров: фото и видео

суббота, 11 января 2020, 13:25
переглянути новину українською

В Киеве полицейские задержали воров во время очередной кражи.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мужчин задержали во время проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных действий. Известно, что они причастны к совершению ряда краж в 2019 году из предприятий, торговых центров и офисов на территории столицы, Винницкой и Киевской области.

Злоумышленниками оказались мужчины в возрасте 30-35 лет, жители Житомирской, Киевской областей и Киева. Некоторые из них уже имели проблемы с законом за совершение имущественных преступлений.

Установлено, что члены преступной группы каждый раз тщательно готовились к каждому "налету". Они делали "разведку", выясняя, какая охрана, график работы торговых заведений и офисных помещений, чем можно "поживиться". Похищали наличные и ценные вещи.

У задержанных работники полиции изъяли соответствующие вещественные доказательства. Также изъяли автомобили, на которых мужчины приехали на совершение преступления и другое авто, на котором они обычно передвигались.

Продолжается досудебное расследование. В полиции устанавливают роль каждого злоумышленника. Сейчас решается вопрос об объявлении для задержанных подозрения. Меру пресечения для них выберет суд.

Как сообщал "Апостроф", 8 января в Киеве 38-летний мужчина удивил правоохранителей тем, что "попался" на краже бутылки из супермаркета.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: