Под Киевом на горячем поймали банду опытных воров: фото и видео

В Киеве полицейские задержали воров во время очередной кражи.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мужчин задержали во время проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных действий. Известно, что они причастны к совершению ряда краж в 2019 году из предприятий, торговых центров и офисов на территории столицы, Винницкой и Киевской области.

Злоумышленниками оказались мужчины в возрасте 30-35 лет, жители Житомирской, Киевской областей и Киева. Некоторые из них уже имели проблемы с законом за совершение имущественных преступлений.

Установлено, что члены преступной группы каждый раз тщательно готовились к каждому "налету". Они делали "разведку", выясняя, какая охрана, график работы торговых заведений и офисных помещений, чем можно "поживиться". Похищали наличные и ценные вещи.

У задержанных работники полиции изъяли соответствующие вещественные доказательства. Также изъяли автомобили, на которых мужчины приехали на совершение преступления и другое авто, на котором они обычно передвигались.

Продолжается досудебное расследование. В полиции устанавливают роль каждого злоумышленника. Сейчас решается вопрос об объявлении для задержанных подозрения. Меру пресечения для них выберет суд.

Как сообщал "Апостроф", 8 января в Киеве 38-летний мужчина удивил правоохранителей тем, что "попался" на краже бутылки из супермаркета.