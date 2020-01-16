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В Киеве "герою парковки" преподнесли оригинальную "награду": фото

четверг, 16 января 2020, 13:20
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В одном из столичных жилых комплексов соседи решили проучить владельца автомобиля, который любит неправильно парковаться.

Соответствующие фото были опубликованы на Facebook-странице "Чудесный Киев".

На снимках можно заметить, что автомобиль припаркован во втором ряду на въезде в жилой комплекс. На его зеркале бокового вида и рядом оставили пакеты, по всей видимости, с мусором.

"Соседи по ЖК "Яскравый" повесили награду на авто, которое системно паркуется как рагуль. Для этого водителя парковаться вторым рядом на въезде в ЖК – обычное дело", – говорится в подписи к фото.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве впервые использовали для вывоза автомобиля нарушителя новые эвакуаторы с боковой загрузкой.

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