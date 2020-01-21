Появились фото и рассказ о герое, спасавшем людей во время ЧП с кипятком в ТРЦ Киева

Один из охранников торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza", который 13 января затопило кипятком из-за прорыва теплотрассы, с обожженными ногами вынес на руках девушку и помогал выводить посетителей кафе.

О геройском поступке сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в городе Киеве.

Во время аварии на магистральной линии горячего водоснабжения на улице Антоновича в Киеве произошло подтопление нулевого и минус первого этажей торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza". До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуацией посетителей занимались охранники ТРЦ.

Один из них, 25-летний Николай Джавлах принял информацию, что на нулевом этаже в магазине одежды находится три девушки. Почти вся площадь пола магазина была подтоплена горячей водой, а через горячий пар было трудно дышать, поэтому девушкам трудно было выбраться самостоятельно.

"Не теряя времени, герой-охранник вывел двух девушек на безопасную территорию и вернулся в магазин, чтобы спасти третью. К тому времени ноги сильно обожгло, было трудно ходить, отдохнуть не было времени, ведь каждую минуту ситуация осложнялась. Сначала парень хотел снять обувь, но потом понял, что идея плохая. Взяв девушку на руки, Николай Джавлах быстро, однако осторожно, понес спасенную на улицу", - рассказали историю мужественного поступка в пресс-службе ГУ ГСЧС.

После спасения девушек из магазина, Николай Джавлах вместе с коллегами оказывал помощь посетителям кафе "Руколла", которые оказались в горячей ловушке.

Когда спасательная операция была завершена, охранник обратился за помощью к медикам, которые диагностировали у него ожоги ног II-й степени.

Как сообщал "Апостроф", рабочие "Киевтеплоэнерго" полностью восстановили работу поврежденного участка возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, где прорвало трубу с кипятком.