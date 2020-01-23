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В Киеве водитель отметился хамской выходкой на дороге: сеть взбудоражило фото

четверг, 23 января 2020, 15:15
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В Киеве 23 января водитель иномарки наглой выходкой вызвал возмущение украинцев.

Фотодоказательство разместили в Facebook-сообществе "Киев Автомобильный".

На фото видно, как на трассе с четырьмя полосами движения вблизи метро Харьковская в Дарницком районе столицы водитель черной иномарки едет против движения. Горе-водителя не смущает даже то, что в любой момент он может стать зачинщиком ДТП.

В сети поступок украинца вызвал волну возмущения. Пользователи сети в комментариях иронично замечают, что, видимо, водитель забыл, что едет столицей Украины, а не по Калькутте. В этом индийском городе настолько сложная ситуация с движением, что машины, гужевой транспорт и пешеходы буквально ездят друг у друга по головам. Некоторые даже предположили, что руководитель авто прибыл в Украину из Китая и еще не успел перестроиться на местные правила движения.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в Киеве и пригородах участились случаи ДТП. Так, 23 января в Софиевской Борщаговке рядом с новым жилым комплексом две машины превратились в металлолом после лобового столкновения.

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