Пожар в здании министерства в Киеве: названа вероятная причина, новые фото

Причиной пожара в здании Министерства культуры в Киеве могла стать неисправность проводки.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины в Facebook.

Напомним, огонь охватил 3-этажное здание ведомства, которое находится по адресу улица Ивана Франко, 19, 27 января около 10:14. Возгорание произошло в подвальном помещении сооружения. Сотрудники Нацгвардии эвакуировали 220 человек персонала, четверых доставали через окна, поскольку проходы оказались заблокированы.

По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки, что и повлекло задымление здания. Отмечают, что пострадавших и жертв в результате ЧП нет.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось новое видео пожара в здании Министерства культуры в Киеве, возгорание уже ликвидировано.