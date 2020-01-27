RU  UA  EN

понедельник, 27 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 января

18:12
Бизнес-климат при Зеленском улучшился: нардеп Холодов рассказал о проектах для предпринимателей в Украине
17:17
Имя Меган Маркл превратили в глагол - если вас не ценят на работе, можете просто меганмарклить
17:02
Ведущая ошиблась в эфире о смерти Коби Брайанта и стала жертвой хейтеров - ее требуют уволить
16:35
Зеленский провел важные переговоры с президентом Польши: появились подробности
16:19
Селин Дион поздравила сына с днем рождения трогательным наставлением покойного мужа
15:47
В Украине анонсировали масштабный ремонт дорог: когда и где начнется
15:15
Топ-лауреатом "Грэмми" стала Билли Айлиш, но победил все равно костюм Билли Портера - о нем говорят все
14:36
"Большая Стройка" уже идет: советник премьера Голик показал опорную школу в Днепропетровской области
14:27
В России пригрозили ПАСЕ из-за громкого демарша: появились подробности
14:24
С возрастом все лучше: 50-летняя Дженнифер Лопес показала соблазнительную фигуру в купальнике
14:04
Пес помешал хозяйке вылететь в охваченный вирусом Ухань и, возможно, спас ей жизнь
13:45
Украина нанесла еще один "удар" по России в ПАСЕ: что происходит
Все новости

Пожар в здании министерства в Киеве: названа вероятная причина, новые фото

понедельник, 27 января 2020, 18:16
переглянути новину українською

Причиной пожара в здании Министерства культуры в Киеве могла стать неисправность проводки.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины в Facebook.

Напомним, огонь охватил 3-этажное здание ведомства, которое находится по адресу улица Ивана Франко, 19, 27 января около 10:14. Возгорание произошло в подвальном помещении сооружения. Сотрудники Нацгвардии эвакуировали 220 человек персонала, четверых доставали через окна, поскольку проходы оказались заблокированы.

По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки, что и повлекло задымление здания. Отмечают, что пострадавших и жертв в результате ЧП нет.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось новое видео пожара в здании Министерства культуры в Киеве, возгорание уже ликвидировано.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: