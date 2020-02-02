В стиле "итальяно": сеть взорвало забавное объявление об аренде квартиры в Киеве, фото

В сети обратили внимание на странное объявление об аренде квартиры, где фото не соответствуют описанию.

Об этом написал пользователь Twitter "Ли-Си-Цын".

"Ищу квартиру в Киеве ... Меня сейчас разорвет студия в стиле итальяно!!! возле метро", - написал автор.

Действительно, судя по фото квартира совсем не похожа на ту, которую описывает арендодатель.

Пользователи сети активно комментируют увиденное.

"Я так же во Львове искала. Дай 10 штук за собачью будку, но не посмей в нее свою собаку привести. И ребенка оставь на улице. И сам лучше приходи только 5 числа, чтобы встретиться для передачи денег за аренду", "О! Теперь я знаю, что такое стиль "итальяно" так до сих пор была деревня деревней", " но есть нормальные. Ищу. Просто за 1000 грн/день можно найти лачугу черте где, а можно 3 комнатную квартиру с джакузи и сауной в центре ... Главная проблема - парковка машины. Кругом пишут что есть парковка, а в реале - на улице... если успеешь припарковаться", - пишут в комментариях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стоимость квадратного метра жилья в новостройках столицы и пригородах может стремительно вырасти, а приток инвестиций в регионы - сократиться. Такие тревожные опасения высказывают специалисты Архитектурной палаты Украины.