В Киеве поймали наглого вора, промышлявшего в маршрутке: фото

В Киеве поймали наглого карманника, который в столичный маршрутке пытался украсть кошелек.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Борщаговской, в 401 маршрутке, недалеко от КПИ.

Странные маневры мужчины заметила девушка, стоявшая рядом.

Пассажиры сразу вызвали полицию, а прохожие помогли задержать злоумышленника до приезда патрульных.

Ранее "Апостроф" соообщал, что 31 января в Виннице мужчина украл из Крестовоздвиженского храма мощи Святого Николая. В полиции уже начали поиски злоумышленника.

Напомним, что сотрудники полиции задержали в Киеве женщину, которая подозревается в совершении многочисленных краж, в том числе из общежитий и детского сада.