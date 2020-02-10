Оказались китайскими: в Киеве разгорелся громкий скандал из-за "золотых" фонарей в парке

Фонари, которые были установлены в Мариинском парке в Киеве, городские власти называют "испанскими", но факту сделаны в Китае и стоят вдвое дешевле заявленной цены.

Об этом сообщила в Facebook архитектор Дарина Недозим.

Так, в сентябре 2019 года коммунальное предприятие "Киевгорсвет" Киевской городской государственной администрации после проведения тендера заказало ООО "Строительная компания Тесла" ремонт освещения в парке в центре столицы. Стоимость работ составила 18,41 млн грн, из которых на фонари из составных частей было потрачено 12,63 млн грн. В пресс-службе КП подчеркнули, что фонари будут заказаны из Испании.

В то же время архитектор нашла на китайском сайте такие же фонари, как и заказывал подрядчик, по цене вдвое ниже заявленной киевским предприятием. В то же время отмечается, что единственным конкурентом на конкурсе был продавец электрооборудования ООО "Гелион-Электро" из Харькова, и цену никто не снижал.

Журналисты "Наші гроші" уточнили, что "Строительная компания Тесла" из Киева была создана частным лицом из пгт Межгорье на Закарпатье и с июня 2019 года она получила подрядов на сумму 79,91 млн грн от киевского КП "Киевгорсовета". Она уже фигурирует в производстве об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и внесено в перечень предприятий с признаками фиктивности, поскольку ранее не имело зарегистрированного штата работников, офиса и склада, а также не платило налоги.

Как сообщал "Апостроф", ранее одесского предпринимателя заподозрили в организации мошеннической схемы в сфере образования, якобы через подконтрольные компании он наладил продажу бесплатных учебников для школьников Николаева и Одессы.