RU  UA  EN

понедельник, 10 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

10 февраля

09:31
Есть подозрение: источники раскрыл интересные детали о спорах в ОПУ вокруг поставки воды в Крым
08:56
Вылетел на встречку: под Киевом водитель устроил жуткое ДТП, фото и видео
08:50
Лучшие наряды красной дорожки Оскара-2020: фото самых стильных знаменитостей
08:35
Момент смертельного столкновения катеров в Таиланде попал на видео
08:28
Выбили зубы за дебош: во Львове на борту самолета жестко "наказали" пьяного пассажира, видео
07:59
Тайные тюрьмы и расстрелы: экс-пленник ДНР раскрыл жуткие детали о зверствах боевиков
07:26
Детей спасти не удалось: на популярном курорте столкнулись катера, много раненых, фото
07:17
В Минобороны анонсировали "сюрприз" с военными билетами для украинцев: что изменится
07:05
Готовим дома сырный суп по-французски: простой рецепт и варианты приготовления
07:00
Как детям на оккупированном Донбассе "промывают мозги": опубликованы грустные фото
06:44
Число погибших приближается к тысяче: страшные данные о жертвах коронавируса в Китае
06:30
На церемонии Оскар-2020 назвали Лучший фильм - кому досталась главная статуэтка
Все новости

Вылетел на встречку: под Киевом водитель устроил жуткое ДТП, фото и видео

понедельник, 10 февраля 2020, 08:56
переглянути новину українською
Фото: kiev.informator.ua

В воскресенье, 9 февраля, в Киевской области водитель выехал на встречную полосу, чем спровоцировал лобовое столкновение.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Авария произошла в городе Бровары около 23:30. На пустой и широкой дороге по улице Олега Оникиенко двигались два авто марки Audi. Одна из машин вылетела на встречную полосу движения.

По словам водителя Audi Q8, он ехал в сторону парка Победы, как ему в лоб вылетел автомобиль. Мужчина выкрутил руль влево, чтобы избежать прямого лобового столкновения. Седан на полном ходу протаранил его в правую сторону и отбросил на бордюр.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Отмечают, что в результате ДТП травмы получил водитель Audi A4. Его забрали в больницу с травмой головы и переломом. По словам мужчины с Q8, пострадавший был пьян.

На месте работали правоохранители. Они выясняют все детали и причины аварии.

Как сообщал "Апостроф", автобус с 70 детьми, который попал в аварию 9 февраля в Чехии, перевернулся после того, как по неизвестным причинам съехал с дороги.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

На руинах индустриальной эпохи: как умирает промышленная архитектура Киева

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: