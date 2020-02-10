Вылетел на встречку: под Киевом водитель устроил жуткое ДТП, фото и видео

В воскресенье, 9 февраля, в Киевской области водитель выехал на встречную полосу, чем спровоцировал лобовое столкновение.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Авария произошла в городе Бровары около 23:30. На пустой и широкой дороге по улице Олега Оникиенко двигались два авто марки Audi. Одна из машин вылетела на встречную полосу движения.

По словам водителя Audi Q8, он ехал в сторону парка Победы, как ему в лоб вылетел автомобиль. Мужчина выкрутил руль влево, чтобы избежать прямого лобового столкновения. Седан на полном ходу протаранил его в правую сторону и отбросил на бордюр.

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Отмечают, что в результате ДТП травмы получил водитель Audi A4. Его забрали в больницу с травмой головы и переломом. По словам мужчины с Q8, пострадавший был пьян.

На месте работали правоохранители. Они выясняют все детали и причины аварии.

Как сообщал "Апостроф", автобус с 70 детьми, который попал в аварию 9 февраля в Чехии, перевернулся после того, как по неизвестным причинам съехал с дороги.