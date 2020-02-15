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В Киеве поймали молодую воровку, которая "охотилась" за кошельками: фото

суббота, 15 февраля 2020, 16:15
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В Киеве правоохранители задержали девушку, которая похитила кошелек у прохожей.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Полиции Киева.

Во время отработки территории Подольского района на улице Сагайдачного сотрудники уголовного розыска заметили девушку, которая подозрительно себя вела.

Она засматривалась в сумки и карманы прохожих, поэтому правоохранители решили проследить за ней.

Впоследствии полицейские увидели, как незнакомка подошла вплотную к прохожей, которая разговаривала по телефону, и незаметно вытащила из кармана куртки кошелек.

Правоохранители сразу задержали ее.

Задержанной оказалась 16-летняя уроженка Закарпатской области, которая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления:

Девушке объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе полицейские задержали злоумышленников, которые похитили велосипед, они пытались скрыться с места кражи на общественном транспорте.

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