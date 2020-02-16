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Под Киевом спасатели освободили замурованную заживо кошку: видео

воскресенье, 16 февраля 2020, 19:55
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В пригороде Киева, Броварах, кошка упала внутрь вентиляционной системы многоэтажного дома и пробыла там 10 дней: чтобы спасти ее пришлось пробивать стену.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Kyiv Animal Rescue Group".

Кошка, как предполагается, зашла на чердак и упала внутрь открытого вентиляционного канала. Она пролетела пять этажей и приземлилась на площадку, откуда мяукала и звала на помощь. Никто не слышал ее, пока не вернулся из командировки житель квартиры, в которой из-за стены можно было услышать кошку. Вместе с управдомом они нашли план вентиляционной системы и вызвали спасателей.

Спасатели при помощи камеры определили, где находится кошка и заметили следы крови. Судя по всему, кошка была не только истощена, но еще и ранена, поэтому действовать надо было быстро.

При помощи подаренного спасателям доброжелателями нового перфоратора в стене быстро пробили аккуратную дыру, через которую кошка вышла сама. Обнаружилось, что она при падении получила травму матки, начался перитонит. Животное госпитализировали, ее состояние улучшается.

Как ранее сообщал "Апостроф", 10 февраля в Киеве на Борщаговке жители одной из многоэтажек сплотились, чтобы спасти кота, который попал в беду.

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