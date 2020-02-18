В Киеве обнаружили труп с почерневшим лицом, а рядом - мужчину без сознания: фото

Во вторник, 18 февраля, в центре Киева в бойлерной нашли почерневший труп и мужчину, который был без сознания в достаточно тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Так, на улице Тургеневская, 35б обнаружили двух мужчин, которые не подавали признаков жизни. Первым их увидел дворник, который заглянул в бойлерную. Там он увидел труп мужчины с почерневшим лицом, а рядом лежал еще один человек, который, как оказалось позже, находился в тяжелом состоянии. Он сразу вызвал врачей и полицию.

Представители экстренных служб определили, что один из мужчин уже мертв, а второго удалось спасти. Чтобы его извлечь, медикам потребовалась помощь спасателей.

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Они, в свою очередь, достали пострадавшего и передали в карету скорой помощи. Сколько мужчина пролежал рядом с трупом - неизвестно. Его в бессознательном состоянии доставили в реанимацию.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина зарезал тещу.

Также в Киеве мужчина убил себя после неудачной операции.