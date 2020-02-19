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В школе под Киевом произошло ЧП с большим числом пострадавших: фото

среда, 19 февраля 2020, 19:44
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В среду, 19 февраля, в городе Сквира (Киевская область) эвакуировали учеников местной школы из-за распыления на первом этаже слезоточивого вещества.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области

"Всех учеников эвакуировали с места происшествия. За медицинской помощью обратились дети в возрасте от 6 до 15 лет. 16 пострадавших госпитализировали в больницу", - сказано в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, сотрудники ювенальной превенции, спасатели и медики.

На протяжении дня учебный процесс приостановлен. Полиция разыскивает виновника инцидента, чтобы привлечь его к ответственности.

Как сообщал "Апостроф", в Тернопольской области с пищевым отравлением госпитализировали 27 учеников одного из колледжей.

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