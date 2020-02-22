Просто пьян или инсульт? В сети показали виновника ДТП на мосту в Киеве

В субботу, 22 февраля, в районе Южного моста в Киеве столкнулись два автомобиля: водителя одного из них заподозрили в том, что он был пьян.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook блогер Влад Антонов.

По его словам, на место происшествия прибыла скорая и знакомые водителя, которые заявили, что у того произошел инсульт.

"ДТП в Киеве, заезд на Южный мост: пьяный (?) водитель Toyota врезался в Hyundai. Приехала скорая и его друзья, говорят – инсульт. Поверим?", – пишет Антонов.

Мнения пользователей в комментариях по поводу инцидента разделились.

"Инсульт от того, что Хюндай подрезал и ударил его Тойоту", "Если скорая говорит - инсульт, вполне вероятно", "Инсультник с мобилой в руке?", "Ребята, а какого Уклон подрезал Тойоту почти перпендикулярно?", – пишут комментаторы.

Как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 22 февраля, в центре Киева произошло ДТП, на Европейской площади столкнулись Toyota и Skoda службы такси Uber.