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В Киеве объявили штормовое предупреждение: к чему стоит готовиться

суббота, 22 февраля 2020, 19:30
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В воскресенье, 23 февраля, в Киеве ожидают сильные порывы ветра, которые могут стать причиной опасных ситуаций в столице.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Утром и днем 23 февраля ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывало жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как ранее сообщал "Апостроф", с началом новой недели Украину накроет циклон, который принесет осадки и мощный штормовой ветер.

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