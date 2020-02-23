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Сначала заговаривает зубы: "работа" наглого мошенника в Киеве попала на видео

воскресенье, 23 февраля 2020, 08:35
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В сети показали видео работы дерзкого мошенника, который обманывает жерв в Киеве.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Мужчина разговаривает с потенциальной жертвой, а в это время проводит манипуляции с деньгами: свои забирает плюс, с помощью якобы сдачи, берет еще и чужие.

На видео видно что бдительная девушка заметила действия злоумышленника и не позволила взять лишнее, что его разозлило. Мужчина начал спорить с девушкой и пятится к выходу, но она не растерялась и догнала его, чтобы вернуть деньги заведения, в котором работает.

Как сообщал "Апостроф", украинцев предупредили об опасной схеме, которой начали пользоваться мошенники. Они восстанавливают себе SIM-карту жертвы, после чего получают личные данные и берут кредиты.

Напомним, что украинский волонтер Алина Михайлова поделилась историей о мошенниках, которые пытались выманить у нее деньги.

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