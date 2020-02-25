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В Киеве зверски избили мужчину возле кафе: жуткие детали и фото

вторник, 25 февраля 2020, 13:02
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23 февраля в Соломенском районе Киева парень избил до полусмерти мужчину.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Инцидент произошел по адресу улица Мартиросяна, 2/6. Очевидцы заметили, что там на земле лежит человек и его бьет другой мужчина. До приезда полицейских пострадавший был без сознания, но, к счастью, еще живой.

Полицейские выяснили, что нападавший и пострадавший отдыхали в кафе. Между ними начался конфликт и, чтобы выяснить отношения, они вышли на улицу, где началась драка. Мужчина 1993 года рождения нанес оппоненту несколько ударов по голове и пытался скрыться. Но его задержали правоохранители.

Стоит отметить, что пострадавшего госпитализировали в больницу в бессознательном состоянии. У него серьезные травмы головы, которые полиция квалифицировала как тяжкие телесные повреждения.

Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

Как сообщал "Апостроф", около одного из торгово-развлекательных центров на улице Борщаговской в Киеве группа подростков избила его охранника. На мужчину они напали с кастетом.

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