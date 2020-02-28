Полицейские оконфузились прямо у здания ГБР в Киеве: в сети показали видео

В столице около здания Государственного бюро расследований правоохранителей заметили за нарушением.

Об этом сообщает журналистка, ведущая и блогер Мария Мадзигон на своей Facebook-странице.

Силовики стояли и курили прямо возле объявления с просьбой не курить на этом месте. После замечания один из курящих сразу отошел в сторону.

Журналисты попросили его представится и объяснить, почему он на работе и в форме курил в публичном месте. Его упрекнули в том, что он нарушает закон и в очередной раз попросили представится. Однако полицейский не назвал свое имя и должность, но извинился. Правоохранитель сказал, что не заметил объявление.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве полицейские избили мужчину, который их вызвал, чтобы зафиксировать и оформить яму во дворе дома.