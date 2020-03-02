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В Киеве пьяный дальнобойщик на фуре попал в жуткое ДТП: фото и видео

понедельник, 02 марта 2020, 08:24
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Фото: Информатор

В ночь на понедельник, 2 марта, на Бориспольском шоссе в Киеве произошла серьезная авария, в результате которой груженная фура DAF съехала с дороги, снесла около десяти метров отбойника и врезалась в столб.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Интересно, что водитель многотонного грузовика не получил тяжелых травм, но его поведение вызвало у полицейских подозрение: у него явно были видны признаки алкогольного опьянения.

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После прохождения теста на наличие алкоголя в крови, прибор показал 2,03 промилле, что в десять раз превышает норму. Позже мужчина признался, что перед началом движения действительно пил водку.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 29 февраля, в Киеве на Троещине фургон влетел под фуру.

Также в воскресенье, 1 марта, в Киеве произошло лобовое ДТП, в результате которого один человек погиб, трое получили травмы.

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