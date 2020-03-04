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Устроили пьяное ДТП и сбежали: в Киеве произошел возмутительный инцидент, видео

среда, 04 марта 2020, 19:59
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В Киеве на Южном мосту пьяный водитель устроил ДТП, а потом с пассажиром сбежал с места.

Об этом сообщают на странице "Останови лося" в Facebook.

Инцидент произошел с авто марки Subaru с номерами АА0337ВО. Водитель влетел в другую машину, а его после этого заглохла. Потому они с пассажиром толкнули свой автомобиль, он завелся, и они доехали до ближайшей заправки.

На АЗС виновник аварии вызвал эвакуатор, и они с пассажиром скрылись с места в неизвестном направлении. По словам работников заправки, оба были в состоянии сильного опьянения.

На место ДТП прибыли правоохранители. Они оформили происшествие без второго авто.

Как сообщал "Апостроф", 4 марта в Подольском районе столицы пьяный водитель влетел на автомобиле в бетонный забор.

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