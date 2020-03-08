Смертельное ДТП под Киевом с тремя погибшими: новые подробности и фото с места

Появились подробности аварии под Киевом, на Бориспольской окружной дороге, где столкнулись фура Renault и Peugeot 307 CC, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщает Информатор.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Peugeot 307, который двигался по второстепенной дороге "Борисполь-Барышевка", не предоставил преимущества в движении, и произошло столкновение с грузовиком Renault Magnum.

Все, кто находился в Peugeot 307, в результате удара от полученных травм скончались на месте. Позже стало известно, что погибли водитель легковушки — 26-летняя киевлянка и двое пассажиров этого авто: 32-летний житель Львовской области и 34-летний уроженец Донецкой области.

Тела трех погибших доставили на судмедэкспертизу для установления причин смерти. Водитель грузовика остался невредимым.

Как сообщал "Апостроф", ранее момент этого жуткого ДТП со множеством погибших под Киевом попал на видео.