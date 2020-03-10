Жители Киева получат в марте необычные платежки за коммуналку: фото и важное пояснение

После снижения тарифов на отопление жители Киева в марте получат единую платежку за коммунальные услуги, в которой в отдельную колонку вынесут сумму перерасчета соответственно к коэффициенту стоимости газа.

Об этом сообщили в Центре коммунального сервиса (ЦКС), опубликовав образец будущей платежки.

По словам генерального директора ЦКС Андрея Щербины, в феврале киевляне благодаря перерасчету заплатят на 26% меньше за отопление и на 24% - за горячее водоснабжение (ГВС).

"Отдельной строкой на лицевой стороне счета-сообщения в блоке "Киевтеплоэнерго" будут указаны суммы перерасчета по соответствующим коэффициентам, которые применены в текущем расчетном периоде. А именно: за услугу по отоплению – 0,74, за услугу ГВС – 0,76", – уточнил Андрей Щербина.

Напомним, что после того как в 124 городах Украины снизили тарифы на отопление и провели перерасчет, среднее снижение суммы в платежках по Украине составило около 30%.

Как сообщал "Апостроф", ранее огромные суммы в квитанциях за услуги отопления, которые получили некоторые жители Киева в феврале, стали поводом для остроумной шутки.