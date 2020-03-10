RU  UA  EN

вторник, 10 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

10 марта

19:45
"Блогеры" разгромили вагон поезда во Львове, снимая процесс на видео
19:18
Из Украины пытались вывезти детали военной техники на огромную сумму: фото
18:44
Под Киевом наказали наглого "героя парковки": фото
18:29
В сети показали фото кладбища цветов в Киеве после 8 марта
18:25
Коррупция у Нефедова победила: в СМИ рассказали о таможенной схеме с брендовыми вещами в Киеве
18:14
Появились фото подбитого боевиками грузовика ВСУ
17:50
Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего мальчика на съемках фильма Lime
17:42
Под Одессой произошла жуткая трагедия с участником АТО: фото
17:28
"Время и Стекло" показали новый ролик - в нем все плачут, и теперь фаны думают, что группе конец Lime
17:19
МАУ, Ryanair и Wizz Air из-за коронавируса массово отменяют рейсы за границу и внутри Украины
17:17
Карантин в Италии из-за коронавируса: появились видео гигантских очередей в магазины
17:00
Умер самый известный японский кот Широ - его называли котом, познавшим дзен Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Киевом наказали наглого "героя парковки": фото

вторник, 10 марта 2020, 18:44
переглянути новину українською

В пригороде украинской столицы городе Вышгороде патрульные полицейские составили административный протокол на водителя за грубое нарушение правил парковки. Нарушителем оказался житель соседней многоэтажки.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Вартові еспресо".

Водитель оставил свой автомобиль возле дома на проспекте Шевченка, 2 прямо на пешеходной дорожке. Среагировав на опубликованное в соцсетях фото, наряд патрульной полиции Вышгородского отдела полиции прибыл на место нарушения.

"Нарушителем оказался житель близлежащего многоэтажного дома. На лицо составлен административный протокол за нарушение ПДД п. 15.10", - сообщили в полиции и поблагодарили бдительных граждан за неравнодушие.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, на котором киевляне-пешеходы преодолевают препятствия в виде оставленных на тротуаре автомобилей.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Медицина в коме: как разваливаются исторические больницы Киева

Киевский торт: как Ермак и Кличко "нарезали" столицу

"Нулевой Кличко": почему мэр столицы никак не может достроить метро

Боксер в третий раз: как Кличко снова берет Киев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: