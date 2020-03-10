Под Киевом наказали наглого "героя парковки": фото

В пригороде украинской столицы городе Вышгороде патрульные полицейские составили административный протокол на водителя за грубое нарушение правил парковки. Нарушителем оказался житель соседней многоэтажки.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Вартові еспресо".

Водитель оставил свой автомобиль возле дома на проспекте Шевченка, 2 прямо на пешеходной дорожке. Среагировав на опубликованное в соцсетях фото, наряд патрульной полиции Вышгородского отдела полиции прибыл на место нарушения.

"Нарушителем оказался житель близлежащего многоэтажного дома. На лицо составлен административный протокол за нарушение ПДД п. 15.10", - сообщили в полиции и поблагодарили бдительных граждан за неравнодушие.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, на котором киевляне-пешеходы преодолевают препятствия в виде оставленных на тротуаре автомобилей.