В центре Киева "смельчак" пробежался по машине полиции и поплатился за выходку: опубликованы видео

В среду, 11 марта, в центре Киева, на Площади Независимости, задержали парня, который пробежался по крыше патрульной машины.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя видео с места ЧП.

"Динамо Киев самый сильный", - выкрикнул "первопроходец" и практически сразу был задержан. Как видно по опубликованным кадрам, во время задержания мужчина пытался вырваться.

Также появилось видео самого момента прыжка на машину полицейских. Создается ощущение, будто парень пробежал не по крыше машины, а по тротуару.

Как сообщал "Апостроф", ранее, в среду, 4 марта, в одном из жилых многоэтажных домов в Киеве мужчина устроил погром, из-за чего пришлось на место ЧП вызывать спецназ.

Также 1 марта в пригороде столицы Вишневом полиция задержала неизвестного мужчину, который угрожал подорвать гранату.