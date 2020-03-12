Кино не будет: появились интересные фото и видео карантина в Киеве

Несмотря на объявленный в среду, 11 марта карантин в Киеве из-за пандемии коронавируса, несколько крупных торговых центров в центре столицы продолжают работать в обычном режиме, правда кинотеатр закрыт.

Соответствующие фото и видео из торговых центров опубликовал собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров, который прошелся по популярным столичным торговым точкам.

"Глобус работает, ЦУМ работает, кроме кинотеатра, Кино не будет!" - подписал фото он, на котором видно достаточное количество людей в торговых центрах.

На видеокадрах видно, что ситуация с посещением торговых центров после объявления карантина не изменилась.

Как сообщал "Апостроф", в связи с карантином в Киеве люди начали скупать продукты в супермаркетах, начиная с середины дня среды, 11 марта.