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Кино не будет: появились интересные фото и видео карантина в Киеве

четверг, 12 марта 2020, 11:22
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Фото: Александр Гончаров\Апостроф

Несмотря на объявленный в среду, 11 марта карантин в Киеве из-за пандемии коронавируса, несколько крупных торговых центров в центре столицы продолжают работать в обычном режиме, правда кинотеатр закрыт.

Соответствующие фото и видео из торговых центров опубликовал собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров, который прошелся по популярным столичным торговым точкам.

"Глобус работает, ЦУМ работает, кроме кинотеатра, Кино не будет!" - подписал фото он, на котором видно достаточное количество людей в торговых центрах.

На видеокадрах видно, что ситуация с посещением торговых центров после объявления карантина не изменилась.

Как сообщал "Апостроф", в связи с карантином в Киеве люди начали скупать продукты в супермаркетах, начиная с середины дня среды, 11 марта.

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