В Киеве неадекват бросал камни в проезжающие авто: опубликовано видео

В четверг, 12 марта, когда в Киеве был объявлен карантин в учебных заведениях, случайная прохожая заметила подростка, который швырял камни в проезжавшие под Печерским мостом в столице автомобили.

Видео происшествия опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

По утверждению автора публикации, неизвестный парень пять раз бросил камни с путепровода по автомобилям, которые проезжали мимо.





"Пока звонила в полицию - удалось запечатлеть только его последний "бросок". Как с такими лицами строить нормальное общество?" - возмущается женщина.

Как свидетельствует подпись под видео, этот случай произошел на Печерском мосте на улице Дружбы народов.

Как сообщал "Апостроф", объявленный с 12 марта в школах и детсадах Киева карантин в связи угрозой распространения коронавируса Covid-19 стал неприятным сюрпризом для родителей маленьких киевлян, которым от этого добавилось забот.