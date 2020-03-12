RU  UA  EN

четверг, 12 марта
  • НБУ:USD 25.70
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.70
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

12 марта

16:13
Коронавирус может сорвать принятие Радой важных решений: источник раскрыл детали
15:57
Леся Никитюк рассказала, простила ли Александру Педану его жесткий розыгрыш Lime
15:31
Линдеманн нашел, как подзаработать на шумихе вокруг коронавируса - не оригинально, но фаны в восторге Lime
15:18
Дочь Уилла Смита с парнем на 24 часа закроется в коробке Lime
14:25
Киевские депутаты от СН обвинили Тищенко в сливе выборов в Киеве в пользу Кличко - документ
13:50
Эмили Ратаковски выгуляла на публике платье украинского бренда Bevza Lime
13:35
Мужчины сбиты с толку: Харви Вайнштейн после вынесения приговора высказался о движении MeToo Lime
13:11
Том Хэнкс заразился коронавирусом, но фаны верят в лучшее - их мемы об актере вселяют надежду Lime
12:45
Только Тимошенко имела стратегию, это позволило стране выстоять в кризисе: эксперт оценил успехи украинских премьеров
12:40
Стильная Елена Зеленская и шеф-повар Евгений Клопотенко проверили питание в школах Киева (фото) Lime
12:01
Селин Дион напугала фанатов подозрением на коронавирус Lime
11:40
В сети появился эффектный арт с образом Go-A на Евровидении, но фанов сейчас заботят далеко не костюмы Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве неадекват бросал камни в проезжающие авто: опубликовано видео

четверг, 12 марта 2020, 15:13
переглянути новину українською

В четверг, 12 марта, когда в Киеве был объявлен карантин в учебных заведениях, случайная прохожая заметила подростка, который швырял камни в проезжавшие под Печерским мостом в столице автомобили.

Видео происшествия опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

По утверждению автора публикации, неизвестный парень пять раз бросил камни с путепровода по автомобилям, которые проезжали мимо.


"Пока звонила в полицию - удалось запечатлеть только его последний "бросок". Как с такими лицами строить нормальное общество?" - возмущается женщина.

Как свидетельствует подпись под видео, этот случай произошел на Печерском мосте на улице Дружбы народов.

Как сообщал "Апостроф", объявленный с 12 марта в школах и детсадах Киева карантин в связи угрозой распространения коронавируса Covid-19 стал неприятным сюрпризом для родителей маленьких киевлян, которым от этого добавилось забот.

Фотогалереи

Все
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Читайте также

Станет лучше, но есть нюансы: как запускают 4G в столичном метро

Медицина в коме: как разваливаются исторические больницы Киева

Киевский торт: как Ермак и Кличко "нарезали" столицу

"Нулевой Кличко": почему мэр столицы никак не может достроить метро

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: