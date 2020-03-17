Упал прямо на Land Cruiser: в Киеве произошло серьезное ЧП с пациентом больницы

Во вторник, 17 марта, из окна на верхнем этаже клинической больницы №12 в Печерском районе Киева выпал мужчина.

Об этом сообщили на Facebook-странице Муниципальной охраны Киева.

Несчастный случай произошел около 14:00. Пациент больницы упал прямо на припаркованный внизу внедорожник Toyota Land Cruiser. Мужчина получил множественные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию.

Причина и обстоятельства этого случая пока неизвестны. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 11 марта, в Киеве загадочно погиб директор кинотеатра - его окровавленное тело обнаружили на лестничном пролете одного из подсобных помещений.