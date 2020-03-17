В Киеве поймали вооруженную банду "коронавирусных" налетчиков: фото и видео

Под угрозой пистолетом частный предприниматель в Киеве отдал грабителям 100 тысяч штук защитных медицинских масок.

Об этом сообщили в отделе коммуникации в Киеве.

Как сказано в сообщении, под предлогом закупки медицинских масок злоумышленники назначили встречу мужчине, объявление которого нашли в сети. Прибыв на обусловленное место они представились сотрудниками правоохранительных органов о попытались "изъять" товар. Когда предприниматель отказался добровольно отдать маски, их забрали у него, угрожая пистолетом.

"Воспользовавшись ситуацией в стране, злоумышленники решили "подзаработать" на спросе товара первой необходимости. В дальнейшем соучастники планировали перепродать медицинские маски", - уточнили мотивы преступления в полиции.

Личности грабителей вскоре были установлены, их задержание произошло на территории Киевской области.

"Участники группировки - жители столицы и города Вишневое Киевской области, в возрасте от 29-ти до 42-х годов, одних из которых ранее судим за мошенничество и незаконное завладение транспортом. Во время их задержания полицейские изъяли упаковки с медицинскими масками и приобщили вещественные доказательства к материалам уголовного производства", - сообщили в полицейской пресс-службе.





Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал "Апостроф", ранее мужчина в камуфляжной форме и с марлевой маской на лице ограбил отделение "Новой почты" в Киеве.