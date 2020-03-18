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Сколько стоит такси в Киеве с началом карантина: цены и маршруты

среда, 18 марта 2020, 13:59
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Утром 18 марта стоимости перевозок такси практически не изменилась по сравнению с докарантинным периодом. Редакция "Апострофа" протестировала основные онлайн-приложения для вызова такси.

С Минского массива в центр города (Майдан Независимости) можно добраться за 120 гривен, похожие цены и на маршруты из отделенных районов Левого берега, например, Троещины и Воскресенки.

В пресс-службе онлайн-агрегатора такси Uklon в комментарии "Апострофу" отметили, что на данный момент причин для повышения цены на услуги нет.

"На данный момент спрос остается на том же уровне, повышающий коэффициент для поездок применять не планируем", - сообщили представители пресс-службы.

Таксомоторные компании, которые можно вызвать при помощи коротких номеров, назвали примерно схожие цифры на поездки, с корректировкой на класс вызываемого автомобиля.

Глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк в комментарии "Апострофу" сообщил, что пока цены остаются без изменений и тарифы не выросли.

"Тарифы пока без изменений, тарифы не выросли, количество заказов также не изменилось", - отметил Антонюк.

При этом классические такси, пытаясь конкурировать с онлайн-платформами ранее, и так снизили свои цены до предельного уровня. Согласно закону, цену устанавливает перевозчик. Поэтому ничего не может помешать таксистам повышать цены до 100 грн/км. С другой стороны, уменьшение издержек перевозок поможет снизить цены. Отсутствие пробок позволит сократить время выполнения заказа, в отдельных случаях, с часа до 15 минут.

Но в таких онлайн-платформах, как UBER и Bolt, чьи механизмы работы построены на принципе "чем выше спрос, тем выше цена", может наблюдаться обратная ситуация.

При этом ни в одной службе такси не смогли ответить об обработке салонов после каждого пассажира.

Правилами агрегаторов это не предусмотрено, да и проследить выполнение будет достаточно сложно, ведь многие службы такси используют не стабильный штат водителей, а так называемых, "случайных". Так, допустим, водители Uber могут иметь основную работу, а заниматься работой к такси, подбрасывая кого-то по пути домой и получая дополнительный заработок. Естественно, обязать таких водителей проводить специальную санитарно-эпидемиологическую обработку салонов практически невозможно.

Вот такие тарифы в Киеве по состоянию на 11:00 18 марта:

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины обратилось к гражданам по случаю распространения смертельного коронавируса.

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