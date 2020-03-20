Нашли виновного: суд в Киеве решил наказать "первого" нарушителя карантина

В пятницу, 20 марта, Шевченковский суд Киева вынес первое решение в деле о нарушении правил карантина, введенного из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд принял решение наказать крупным штрафом женщину, которая занималась продажей продуктов питания с рук в неустановленном месте, чем "допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина".

"По результатам рассмотрения дела, женщина признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, на нее наложен административный штраф в размере 17 тысяч гривен", – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, подробнее о карантине в Киеве и остальной Украине читайте в материале "Апострофа": Пир во время коронавируса: какие продукты подорожают из-за карантина.