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Соседям посоветовал изолироваться: появились подробности о заболевшем коронавирусом в Киеве

пятница, 20 марта 2020, 21:52
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Один из людей, которые заразились коронавирусом в Киеве, проживает в крупном жилом комплексе и призвал соседей, которые с ним контактировали, уйти на самоизоляцию.

Об этом сообщают источники "Апострофа".

По предварительной информации, заболевшему мужчине – 40 лет, он не так давно вернулся из путешествия по Германии и Франции.

Он почувствовал себя плохо 12 марта и лечился дома, посещал при этом магазины и кафе.

В данный момент он находится в Александровской больнице Киева на лечении. Соседей, который контактировали с ним, мужчина попросил самоизолироваться.

Проживает заболевший коронавирусом, предварительно, в ЖК "Паркове місто", где находится более 3 тысяч квартир.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Министерстве здравоохранения Украины официально подтвердили новый случай заболевания коронавирусом Covid-19 во Львове: заразившийся мужчина недавно вернулся из Германии.

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