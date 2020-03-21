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В Киеве полицейские поймали "зеркального" вора: опубликованы фото

суббота, 21 марта 2020, 11:30
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Рано утром 21 марта патрульные полицейские в Киеве задержали вора.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

На площади Шевченко правоохранители заметили мужчину. Он вел себя подозрительно: начал переходить дорогу, а когда увидел полицию - резко пошел в обратном направлении.

Его остановили и начали проверять личные вещи. В рюкзаке у злоумышленника нашли большое количество автомобильных зеркал.

"Поэтому, если кто-то сегодня обнаружит отсутствие зеркал на своем авто - знайте, что вас ждут для написания заявления на Малиновского, 2а", - отметили в сети.

Как сообщал "Апостроф", правоохранители задержали в Киеве группу лиц, которые обвиняются в продаже временно изъятых и задержанных автомобилей.

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