Кто в Киеве сможет ездить на общественном транспорте: появилось важное разъяснение

Украинцам четко назвали категорий граждан, которые с понедельника, 23 марта, смогут пользоваться общественным транспортом в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизнедеятельности города:

медицинские работники;

спасатели;

правоохранители;

специалисты сферы ЖКХ;

люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках;

сотрудники стратегических предприятий.

Для таких перевозок городской администрацией разработаны маршруты общественного транспорта.

Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска для проезда в городском транспорте. Такие пропуска будут переданы на все необходимые предприятия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в связи с остановкой общественного транспорта в Киеве, Киевская городская государственная администрация обнародовала схемы маршрутов общественного транспорта для пассажиров с спецпропусками, проезд которым будет разрешен.