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Кто в Киеве сможет ездить на общественном транспорте: появилось важное разъяснение

воскресенье, 22 марта 2020, 10:59
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Украинцам четко назвали категорий граждан, которые с понедельника, 23 марта, смогут пользоваться общественным транспортом в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизнедеятельности города:

  • медицинские работники;
  • спасатели;
  • правоохранители;
  • специалисты сферы ЖКХ;
  • люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках;
  • сотрудники стратегических предприятий.

Для таких перевозок городской администрацией разработаны маршруты общественного транспорта.

Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска для проезда в городском транспорте. Такие пропуска будут переданы на все необходимые предприятия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в связи с остановкой общественного транспорта в Киеве, Киевская городская государственная администрация обнародовала схемы маршрутов общественного транспорта для пассажиров с спецпропусками, проезд которым будет разрешен.

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