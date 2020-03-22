Под Киевом воры разобрали дорогое авто у самого подъезда: фото

Утром в субботу, 21 марта, в городе Василькове (Киевская область) от неизвестных воров пострадал немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-класса, с которого сняли колеса.

Фото с места происшествия опубликовано на Facebook-странице "ДТП. Киев".

Как видно на снимке, кража колес произошла практически во дворе жилого дома. Вместо снятых с "гелика" колес, преступники оставили подпорки из кирпичных блоков, взятых, видимо, рядом — на стройке.

"Не доброе утро. ЖК "Столичный", Васильков, Киевская область", - указана в подписи к фото локация места преступления.

В комментариях к посту пользователи сети заметили, что накануне, почти из-под того же парадного был угнан автомобиль. Комментаторы утверждают, что автомобильные воры в последнее время распоясались.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в центре Киева воры украли колеса с припаркованного элитного автомобиля.