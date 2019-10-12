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В сети появился трейлер нашумевшего фильма о шпионках: видео

суббота, 12 октября 2019, 22:59
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В интернете опубликовали второй трейлер грядущей экшен-комедии "Ангелы Чарли".

Об этом сообщает ресурс 360tv в Telegram-канале.

Сюжет фильма разворачивается вокруг команды шпионок высшего класса. Они сражаются с злодеями по всему миру - в этот раз в Стамбуле, Берлине и Гамбурге.

Сам фильм оценить можно будет в ноябре 2020 года. Его режиссером стала Элизабет Бэнкс.

Напомним, 15 сентября 2015 года было объявлено о том, что компания Sony Pictures Entertainment перезапустит медиафраншизу "Ангелы Чарли".

Как ранее сообщал "Апостроф", украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев начал обсуждение сюжета для съемок кинокартины о легендарном рейде подразделений 95-й отдельной аэромобильной бригады летом 2014 году на Донбассе.

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